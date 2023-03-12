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Сегодня, 17:29

Заварухин о седьмом матче «Автомобилиста» с «Металлургом»: «Лучше заканчивать серию раньше»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:6) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— «Металлург» реализовал все свои моменты, который создал, — сказал Заварухин. — А мы не использовали шансы, которые были. Это и повлияло на результат матча.

— Каково для тренера осознавать, что в серии будет седьмой матч?

— Приятно играть такие матчи. Это накал страстей. Лучше, конечно, заканчивать серию раньше. Но это спорт. «Металлург» — хорошая мастеровитая команда с большим опытом. Это тяжелый соперник.

— Может ли вратарь Юхан Маттссон выйти в седьмом матче?

— Возможно, посмотрим. Что сейчас говорить?

Седьмой и решающий матч серии «Автомобилист» — «Металлург» состоится в Екатеринбурге 14 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.

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