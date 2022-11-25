Заварухин: «В концовке эти два удаления — как подарок на день рождения «Салавату» сделали»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал результаты матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ).

«Прежде всего, хотел бы поздравить ХК «Салават Юлаев» с днем рождения. Еще мой отец выступал за этот клуб, этот клуб дал мне дорогу в жизнь. Если говорить по игре, то мы знали, что «Салават Юлаев» побежит, будет играть в активный хоккей. В первом периоде больше сыграли от обороны. Во втором и третьем периодах перестроились. Но в концовке эти два удаления — как подарок на день рождения «Салавату» сделали. На ровном месте. Хотя, 21 блокированный бросок — это как в победном матче. Парни старались, ловили шайбы на себя. Сказать что-то плохое не могу», — приводит пресс-служба официального сайта клуба слова Заварухина.

Также он ответил на вопрос, было ли обидно проиграть «Салавату» после семи подряд побед.

«Понятно, что неприятно проигрывать любую игру, неважно, сколько до этого было побед. Но это спорт, это хоккей. Кто-то больше ошибается — кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Еще только половина чемпионата прошла. Надо двигаться вперед», — добавил тренер.

«Автомобилист», набрав 49 очков в 34 матчах, продолжает лидировать в турнирной таблице Востока. 28 ноября клуб из Екатеринбурга встретится с «Барысом». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.