Скабелка: «Никого не устраивает положение «Барыса», поэтому кадровые решения будут»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру хоккеистов команды в матче против «Спартака» (1:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Я бы отметил Гранта, солидный защитник. Но, к сожалению, в атаке те, кто умеют и должен забивать, этого не делают. Легионеры сегодня не играли почти весь третий период, потому что наиграли на «-3». Это решение накопительное. Никого не устраивает нынешнее положение, поэтому кадровые решения будут. Какие — пока сказать не могу», — приводит слова Скабелки сайт КХЛ.

«Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице Востока с 30 очками в 35 матчах. Следующую игру команда проведет 28 ноября против «Автомобилиста».