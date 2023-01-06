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КХЛ

Сегодня, 16:25

Скабелка: «Проиграли второй матч из-за отсутствия дисциплины»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:1).

«Потратили сегодня много сил. Никаких вопросов, претензий. Проиграли второй матч из-за отсутствия дисциплины. В прошлом матче удаления не позволили победить. Сегодня получили семь удалений — очень много. К тому же Аликин играл надежно, не смогли его переиграть. Те моменты, которые мы создавали, он вытащил. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова тренера сайт хабаровчан.

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» догнал по очкам «Барыс» — у обеих команд по 46 очков, но казахстанский клуб выше (8-е место против 9-го) по дополнительным показателям.

Источник: https://hcamur.ru/news/item/stoprocentnyj-rezultat/
ХК Амур
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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