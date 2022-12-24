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Сегодня, 17:32

Скабелка о победе над «Автомобилистом»: «Давно мы так не играли при своих зрителях, да и вообще в этом сезоне»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:4 Б).

«Давно мы так не играли при своих зрителях, да и вообще в этом сезоне. Какие-то ошибки комментировать нет смысла. Спасибо ребятам, что не расклеились и вернулись в игру. Парни смогли зацепиться за очки и вырвать победу. Спасибо и болельщикам за такую атмосферу.

Гудачек у нас заболел. Шевченко полностью оправдывает то время, которое мы ему предоставляем. Нам не хватало агрессивного нападения, игры перед воротами, а он оказывает давление на соперника. У Шапю проблема не в том, что нет очков, а в травмах. Майкл не может найти игровой тонус, а так он — мастер», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/24/507208.html
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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