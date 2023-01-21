Скабелка: «Ребята раскрепостились, играли интересно в атаке»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:3).

«Повлияли первые две шайбы в самом начале, ребята раскрепостились, играли интересно в атаке, где были какие-то ошибки, за счет самоотверженности и игры вратаря эти недочеты убирали, поэтому удалось весь матч держать темп.

Мы попросили, чтобы ребята не удерживали счет, а играли больше в зоне соперника, чтобы делали меньше ошибок», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции КХЛ «Автомобилист» занимает 2-е место, набрав 68 очков в 53 матчах. «Барыс» идет 8-м: 52 очка после 55 игр.