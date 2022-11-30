Скабелка: «Трактор» хотел плести кружева, но мы поменяли игру в обороне»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (4:1).

— Нам помог быстрый гол, который мы забили. Команда была заряжена, хороший настрой, но этот гол все же помог чуть раскрепоститься. Достаточно хорошо двигались, возвращались в оборону. После пропущенного гола чуть-чуть сбавили, «Трактор» перевел игру в нашу зону, но ребята молодцы, справились, и в третьем периоде вернули себе контроль и сыграли надежно. Ребятам спасибо за победу. Идем дальше.

— Со стороны выглядело как будто «Трактор» не создал особых проблем для «Барыса» сегодня.

— Мы всегда говорим, что команда играет так, как позволяет соперник. Поэтому мы достаточно надежно сыграли в обороне, было движение, неплохой переход из обороны в атаку. Это был тяжелый матч. Просто мы в обороне сыграли надежнее, чем в прошлой игре. «Трактор» хотел плести кружева, но мы после «Автомобилиста» поменяли игру в обороне.

— Никита Михайлис — специалист по Челябинску. Забивает «Трактору» в каждом матче.

— Не знаю, что вам ответить (смеется). Есть, наверное, такие специалисты в каждой команде.