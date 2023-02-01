Скабелка: «Сейчас очки нужны нам как воздух, и по игре мы обязаны были их набирать»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:2).

«Конечно, все разочарованы результатом. Провели хороший матч с сильной, мощной командой, мало что дали сделать у своих ворот и пропустили такой гол. Вроде заработали первое большинство, хотели повести в счете, но пропустили. Ребята — молодцы, проделали хорошую работу, но, к сожалению, за это очки не дают.

Если бы это было начало сезона или его середина, сказал бы, что хороший матч. Но сейчас очки нужны нам как воздух, и по игре мы обязаны были их набирать. Первый период проиграли по вбрасываниям 0-8, это создавало проблемы. В дальнейшем удалось перестроиться, и у соперника не было такого преимущества.

Команда в хорошем состоянии, провели хорошую серию — шесть матчей через день. Сейчас нам предстоят игры с сильными соперниками, мы в хорошем психологическом и физическом состоянии. Надо подкреплять это набранными очками. Когда забираешь очки у сильных команд, даже восстановление быстрее проходит.

В этом сезоне мы столкнулись со многими трудностями, не получилось встать на рельсы и покатить. Нас подкосило начало года, когда мы сыграли пять игр за семь дней с поездкой на Дальний Восток. Там мы взяли не столько очков, сколько планировали, и долго приходили в себя после выезда. На этом фоне потеряли важные очки в матчах с прямыми конкурентами. Все понимают, что происходит, все хотят в плей-офф», — цитирует тренера сайт КХЛ.