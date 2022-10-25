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Сегодня, 20:06

Скабелка: «Непростой у нас наступил период, отдали мы ту энергию, ту игру, за счет чего выигрывали матчи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (0:6).

«Непростой у нас наступил период, отдали мы ту энергию, ту игру, за счет чего выигрывали матчи. «Авангард» везде был быстрее нас, борьбу выигрывал, тут особо нечего комментировать.

Проблемы с физикой? Ну, сегодня нас на первый период хватило. Я сейчас не готов по горячим следам называть какие-то причины такого спада команды.

Вратарская проблема? Знаете, игра в обороне — это игра всей команды, а не одного вратаря. Когда мы блокировали по 20 бросков за матч, мы выигрывали и забивали достаточно много, сейчас блокируем по 5-7 бросков, о чем тут говорить? Так что не стал бы винить вратарей», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/25/504380.html
ХК Авангард
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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