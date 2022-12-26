Скабелка: «Пропускали достаточно легкие голы — это наша проблема по ходу всего сезона»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

«Двоякое впечатление по матчу. Боольшую часть матча мы достаточно интересно играли, много контролировали шайбу. Но пропускали достаточно легкие голы — это наша проблема по ходу всего сезона. Мы постоянно догоняли и в итоге не смогли.

Удивил ли второй в сезоне лакросс Петухова? Наверное, если скажу нет, слукавлю. Понятно, что никто не ожидал от него такой результативности. Он выкладывается в каждом матче, и, наверное, это ему вознаграждение за ту работу, которую он делает.

Выбор вратаря на матч? Гудачек у нас с инфекцией был, а Шутов только в начале сезона несколько матчей сыграл. Прошлый матч Бояркин выиграл, так что выбор сегодня был очевиден», — приводит слова тренера сайт КХЛ.