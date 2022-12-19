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Сегодня, 23:01

Скабелка о победе над «Нефтехимиком»: «Знать и хотеть мало, надо мочь, но мы смогли»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1.
«Непросто, конечно, складывался матч для нас. В первой половине игры мы вспоминали командное взаимодействие, всю паузу мы тренировались в разных местах. Поэтому понадобилось нам время.

В третьем периоде мне очень понравилось, как играла наша команда. Мы взяли под контроль шайбу, очень много времени провели в зоне — это вылилось в хорошие голы. Очень важная для нас победа, едем домой и готовимся к следующему матчу.

Перед третьим периодом мы немного подкорректировали состав, перешли на три звена, поменяли сочетания. Обратили внимание ребят на то, что за счет чего мы можем агрессивнее и лучше сыграть в зоне атаки. Потому что два периода мы не так много играли внизу под воротами. «Нефтехимик» достаточно плотно играл внизу, ничего не позволял сделать. Играли практически «3 в 5». Вот с такими корректировками ребята вышли.

Знать и хотеть мало, надо мочь, но мы смогли. Все это вылилось в голы. Нет боязни, что кто-то просядет в физическом плане. Мы хорошо отдохнули все вместе: и те ребята, кто играл за сборную, и те, кто в Астане оставался. Просто те, кто играл за сборную, провели на две игры больше», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/19/506962.html
ХК Барыс
ХК Нефтехимик
Андрей Скабелка
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