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КХЛ

Сегодня, 21:59

Скабелка: «Просили перед игрой ребят постараться во всем быть быстрее»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:2).

— Хороший матч. Просили перед игрой ребят постараться во всем быть быстрее. Как можно меньше давать сопернику владеть шайбой. Наверное, до пропущенного гола нам это удавалась. На шаг везде были впереди. Создали хорошие моменты, забили. Но после пропущенной шайбы где-то отдали инициативу. Благодарен ребятам за терпение, за самоотверженность, до конца сражались. Да, пропустили гол, но в итоге выиграли. Спасибо болельщикам! Спасибо ребятам! Есть хорошие моменты, которые с каждой игрой становятся лучше. Сейчас у нас пауза. Я думаю, она сейчас всем необходима. Можно сказать, что мы набрали ход, но, если смотреть на те игры, которые у нас будут после перерыва, там такой график, что эта пауза необходима. Учитывая то, что половина команды примет участие в Кубке Первого канала.

— Не опасались сегодня ставить в состав Дмитрия Шевченко, учитывая, что он только приехал и не играл две недели за «Авангард»?

— Не опасались. Он был не только в нашей системе, но и в серьёзной системе «Авангарда». Прошел школу Хартли, и в этом сезоне достаточно много игр отыграл. У нас Муратов небольшое повреждение получил после Уфы. Нет, особо не опасались.

— Дмитрий удаление заработал, которое реализовали, можете сказать, что это его игра — брать на себя удар?

— Мы все знаем, кто такой Дмитрий Шевченко. Это его игра, зарабатывать удаление, нагнетать. Я уже говорил, что у нас отчасти легковесная команда. Мы пытаемся нарастить мускулы.

Источник: https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-barys-ak-bars-kommentarii-trenerov-video0612/
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Андрей Скабелка
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