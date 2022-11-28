Скабелка: «Не смогли выгрызть его, но взяли одно очко у сильного соперника»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4 ОТ).

«Мы могли как выиграть в основное время, так и проиграть. Тяжело было справиться с мастерством «Автомобилиста». Мы играли хорошо и во втором периоде, и в третьем, только не забили. Мы делаем работу над ошибками; не смогли выгрызть его, но взяли одно очко у сильного соперника», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Автомобилист» набрал 51 очко в 35 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Барыс» с 31 баллом после 36 игр находится на 9-й строчке Востока.