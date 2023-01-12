Скабелка: «У ЦСКА мастерства побольше, но все эти моменты компенсируются самоотдачей»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:5).

«Не поддержали мы болельщиков, которые нас гнали сегодня вперед. У ЦСКА мастерства побольше, но все эти моменты компенсируются самоотдачей, характером, жаждой борьбы. На весь матч нам этого не хватило.

Первый период получился достаточно слабый. Во втором периоде ребята перестроились. Все идет от головы. На такие команды как ЦСКА не надо настраиваться. Возможно, сказалось тяжелое выездное турне. У нас нет упаднических настроений нет, но мало хорошо играть только часть игры.

Проблема первого звена? Если мы собираем всех в одной тройке, то в атаке рождаются голы, но в обороне получается в минус. Линден Вей держит уровень, он лидер и настоящий капитан. Но не все до него дотягивают.

Мы с Эмилем Нургалиевым прошли предсезонку. Потом на какое-то время расстались, но продолжали следить. Когда съездили в Москву на Кубок Первого канала, он произвел хорошее впечатление в матчах с сильными соперниками. Понимали, что после Дальнего Востока лучше сыграть в четыре полные пятерки. И не пожалели. На фоне такого соперника как ЦСКА он выглядел надежно», — приводит слова тренера сайт КХЛ.