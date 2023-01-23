Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:54

Скабелка: «Сейчас удалось ребят сплотить одной идеей. Они поверили, и все хотят побеждать»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).

«Тяжелый матч. Достаточно быстрая, сильная, мощная команда — «Металлург». У нас третий матч на выезде, много сил отдали. Первый период был наш: и гол забили, и в целом было неплохо. Во втором быстрый гол немного ввел нас в ступор. «Магнитка» перехватила инициативу, еще моменты были. Хочу поблагодарить ребят, достойное окончание выезда, очень важное очко мы взяли. Готовимся к домашней серии, через день уже «Северсталь».

Команда стала более концентрированной? Мы работали. Не все получалось в начале, была некая притирка. Сейчас удалось ребят сплотить одной идеей. Они поверили, и все хотят побеждать. Без хорошей обороны это невозможно», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/23/508739.html
ХК Барыс
ХК Металлург (Магнитогорск)
Андрей Скабелка
2
0
Читайте также
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Хачанова травят за поддержку Нагорного Карабаха. Зачем он это делает?
Осужденный за ДТП Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы
Захарова прокомментировала слова экс-главы МИД Польши о разделе Украины
Премьер Польши Моравецкий опроверг сообщения о планах Варшавы по разделу Украины
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гатиятулин: «Знаем, что происходит в турнирной таблице. Здесь все без исключения понимают нашу ситуацию»

Илья Воробьев: «Надо было выжать из себя эту победу»