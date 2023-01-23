Скабелка: «Сейчас удалось ребят сплотить одной идеей. Они поверили, и все хотят побеждать»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (1:2 ОТ).

«Тяжелый матч. Достаточно быстрая, сильная, мощная команда — «Металлург». У нас третий матч на выезде, много сил отдали. Первый период был наш: и гол забили, и в целом было неплохо. Во втором быстрый гол немного ввел нас в ступор. «Магнитка» перехватила инициативу, еще моменты были. Хочу поблагодарить ребят, достойное окончание выезда, очень важное очко мы взяли. Готовимся к домашней серии, через день уже «Северсталь».

Команда стала более концентрированной? Мы работали. Не все получалось в начале, была некая притирка. Сейчас удалось ребят сплотить одной идеей. Они поверили, и все хотят побеждать. Без хорошей обороны это невозможно», — приводит слова тренера сайт КХЛ.