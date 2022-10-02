Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:32

Скабелка: «Увлеклись атакой — получили два гола с контратак»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:4 ОТ).

— Непростая игра, плохое начало с нашей стороны было. Голы достаточно легкие пропустили, не хватало нашей энергии для того, чтобы надежно играть в обороне. Соответственно, 0:2 после первого. Но я могу поблагодарить ребят за реакцию на этот период, за то, что мы смогли серьезно прибавить, переломить игру. Во втором периоде, по-моему, 24 броска по воротам нанесли против четырех. Забили хорошие голы. Могли еще забить, но, к сожалению, опять пропустили такие невынужденные, легкие голы, как я их называю. Не опустили руки, могли даже в основное время выиграть. Ребята сражались, вырвали в овертайме победу. Также я хочу поблагодарить болельщиков, очень хорошая атмосфера была.

— Решили поменять вратаря после первого периода, а почему не после 0:2?

— В конце периода была пропущена вторая шайба, поэтому мы так посмотрели, подумали в перерыве и решили поменять.

— Были дальние броски, кажется, это не полная вина вратаря. Почему такое решение?

— Не полная, согласен. Вратаря меняем не только когда он сильно виноват. Разные ситуации бывают. Плюс он получил небольшое повреждение. Мы приняли такое решение.

— Как вы сказали ранее, во втором периоде перебросали соперника, но из своих четырех попыток, они забросили две шайбы. Увлеклись атакой или в обороне не надежно сыграли?

— Там не было обороны, там были две контратаки. Увлеклись атакой — получили два гола с контратак.

Источник: https://www.hcbarys.kz/news/item/khl-barys-sochi-kommentarii-trenerov/
ХК Барыс
ХК Сочи
Андрей Скабелка
0
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КХЛ: «Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву», «Динамо» победило «Северсталь» и другие матчи 2 октября

Бочаров: «Если смотреть глобально, то матч принципиальный»