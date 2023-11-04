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Сегодня, 19:49

Мамбеталиев: «От нашей клюшки залетела шайба, которая и решила исход матча с «Ак Барсом»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение своей команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:5)

— Начали неплохо в целом, забили три гола в самом начале. Но потом где-то что-то недоглядели в защите, пропустили много. В первом периоде не надо было пропускать, конечно. Чего-то не хватило ребятам, концентрации в обороне не хватило. Играли при этом неплохо, не могу ребят упрекнуть. И в защите работали, и в атаке. Свои голы забили, были моменты, могли забивать еще... Не забиваешь ты — забивают тебе.

Ребята настраивались на игру неплохо. И эмоционально, и физически действовали уверенно. Бывают порой такие смены, что кто-то потерялся, чуть выпал из игры. Дальше вот от этого и идут ошибки, а следом за ошибками и голы. До этого у нас два матча отыграл Паскуале. Мы стараемся не перегружать ребят, поэтому сегодня Андрей Шутов защищал ворота. В целом он нормально играл, просто где-то не повезло, где-то рикошет... От нашей клюшки залетела шайба, она в целом и решила исход этой встречи, — сказал Мамбеталиев.

По ходу встречи «Барыс» вел со счетом 3:0.

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Барыс
Галым Мамбеталиев
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