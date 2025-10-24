Кравец: «Победа «Барыса» над «Амуром» — подарок к предстоящему Дню Республики Казахстан»

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победу над «Амуром» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла 24 октября в Астане и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

«Считаю, что наша победа — подарок к предстоящему Дню Республики Казахстан. Рад, что мы доставили удовольствие нашим болельщикам. На протяжении всего матча мы держали игру в своих руках. Третий период немножко смазали ненужными удалениями, но ребята молодцы, выстояли вместе с вратарем. Победа над таким трудным и тяжелым соперником — это очень хорошо. Очень важные и нужные два очка для команды», — приводит пресс-служба КХЛ слова тренера.

«Барыс» набрал 19 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 17 баллами опустился на восьмую строчку.