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Сегодня, 20:57

Главный тренер «Барыса» подтвердил, что нападающий Майкл Шапю выбыл до конца сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подтвердил информацию «СЭ», что нападающий Майкл Шапю выбыл до конца сезона.

«Что с Шапю, который опять в списке травмированных? Если бы я мог объяснить... Я вам скажу, для нас это потеря. Он стал стержневым игроком. У него был очень серьезный потенциал, он играл в две стороны — и в атаке здорово играет, и в обороне. Конечно, его отсутствие в сегодняшнем матче сказалось. К сожалению, скорее всего он уже вряд ли поможет в этом сезоне», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне 26-летний канадский хоккеист провел в КХЛ 10 матчей и набрал 3 (3+0) очка.

Контракт Шапю с клубом из Казахстана действует до конца апреля 2023 года.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/26/507288.html
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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