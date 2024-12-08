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Сегодня, 19:55

Главный тренер «Барыса» считает, что команда не забросила свои шайбы в матче со СКА

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ (0:1).

«Предупреждали ребят, разбирали игру. СКА — быстрая команда с хорошим подбором игроков. Сыграли более терпеливо в обороне, на контратаках, но не забили свои голы.

Было тяжело. СКА держал шайбу. Где-то мы не выводили шайбу, где-то ошибались, хоть и хорошо сыграли на местах и не пропустили», — сказал Мамбеталиев.

«Барыс» находится на 11-й строчке Восточной конференции с 21 баллом в 36 матчах.

ХК Барыс
ХК СКА
Галым Мамбеталиев
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