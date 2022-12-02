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Сегодня, 20:38

Скабелка — о матче с «Автомобилистом»: «Нужно было забивать первыми в такой игре»

Мария Гусева
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (0:2).

«Нужно было забивать первыми в такой игре. Проделали большой объем работы, нет претензий к ребятам, разность между победой и поражением делает — забиваешь ты в большинстве или нет», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» набрал 53 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Барыс» проиграл четыре из последних пяти матчей и идет на 9-й строчке (33 очка).

В следующем матче «Барыс» сыграет против «Салавата Юлаева» 4 декабря.

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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