Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:34

Скабелка — о победе над «Адмиралом»: «Грант здорово помог команде»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Защитник казахстанского клуба Алекс Грант сделал покер в этой встрече.

«В первую очередь хочу поблагодарить команду. Парни молодцы, была хорошая реакция на не очень удачные игры в Хабаровске. Там много отдали сил, играли достаточно неплохо, но не смогли забить. Поэтому сделали кое-какие перестановки, коррективы, и нам разницу сделала игра в неравных составах, как и в Хабаровске. Конечно, нужно поблагодарить еще раз ребят за победу, готовимся к следующему матчу. Понятно, что все хотят забивать, а Грант — это игрок большинства, с хорошим броском. Конечно, я им доволен, как и команда. Он помог команде здорово. В «Барысе» всегда были защитники-бомбардиры, но никому не удавалось такое, как Алексу», — цитирует пресс-служба лиги Скабелку.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.

Источник: khl.ru
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Барыс
Андрей Скабелка
0
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Олимпийский чемпион Маринин рассказал о выступлениях в минус 22 градуса
Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов Старобешевской ТЭС в ДНР
НАТО отклонило запрос Сербии на введение полиции и армии в Косово
Пушков назвал условие для сокращения США помощи Украине
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Третьяк считает, что СКА будет более мотивирован в плей-офф КХЛ, чем ЦСКА

Тамбиев — о поражении от «Барыса»: «Расстраиваться у нас нет времени»