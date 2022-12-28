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Сегодня, 19:41

Скабелка: «Мы сегодня специально готовились к «Сибири», и решили сыграть немного по-другому, чем обычно»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, какие изменения решил внести перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«Мы сегодня специально готовились к «Сибири», и решили сыграть немного по-другому, чем обычно. Поэтому осознанно поставили в спецбригаду большинства пять праворуких хоккеистов. Александру Борисевичу, конечно, было тяжеловато. Хотя мы с ним уже поработали в сборной, он сыграл против сильных сборных России и Белоруссии. Но здесь немного другая атмосфера. Тем не менее, считаю, что для дебюта он смотрелся неплохо», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Барыс», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Востока. Клуб из Новосибирской области расположился на 4-й позиции (55 очков).

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/28/507379.html
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