Скабелка: «Мы сегодня специально готовились к «Сибири», и решили сыграть немного по-другому, чем обычно»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал, какие изменения решил внести перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«Мы сегодня специально готовились к «Сибири», и решили сыграть немного по-другому, чем обычно. Поэтому осознанно поставили в спецбригаду большинства пять праворуких хоккеистов. Александру Борисевичу, конечно, было тяжеловато. Хотя мы с ним уже поработали в сборной, он сыграл против сильных сборных России и Белоруссии. Но здесь немного другая атмосфера. Тем не менее, считаю, что для дебюта он смотрелся неплохо», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Барыс», набрав 43 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Востока. Клуб из Новосибирской области расположился на 4-й позиции (55 очков).