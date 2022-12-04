Главный тренер ЦСКА Федоров прокомментировал победу команды над «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результаты матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:2).

«Это была четвертая игра через день, две из них провели на выезде. С точки зрения психологии это была важная игра, молодые получили опыт. Проигрывали 1:2, но смогли перестроиться, перешли на три звена. Ребята почувствовали ритм и добились победы. Отдохнем и будем лучше. Там и больные подтянутся, так что впереди», — приводит пресс-служба официального сайта КХЛ слова Федорова.

ЦСКА идет на второй строчке в таблице Запада, имея в активе 53 очка. Клуб из Сочи занимает последнее место (16 очков).

7 декабря ЦСКА встретится с «Торпедо». Матч начнется в 19.30 по московскому времени.