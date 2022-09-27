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27 сентября, 00:12

Федоров о победе ЦСКА над «Спартаком»: «Напряженная игра, это был хороший тест для нас»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Напряженная игра. Хотелось бы забивать свои моменты, хотя бы один из трех, это облегчило бы нашу задачу. Соперник был мобилен, уверен, сыграл так, как мы ребятам объяснили. Был хороший тест для нас. В определенных моментах мы не сыграли так четко, как хотели бы, поэтому работа продолжается. Попытаемся подчистить определенные моменты.
Почему решили сыграть в шесть защитников? Решили пойти в шесть. Это нормальная ситуация. Играли до этого в семь, но сейчас решили сделать по-другому. Что произошло с командой в третьем периоде? Не думаю, что что-то произошло. Не обороты точно сбавили. Мы провели работу на лавке, объяснили, что надо продолжать в заданном направлении, и сыграть до конца», — приводит официальный сайт армейцев слова Федорова.

ЦСКА прервал свою серию из двух поражений и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 13 очками в 10 матчах. Следующую игру красно-синие проведут дома против «Сибири» 29 сентября (начало — в 19.30 мск).

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/tsska_spartak_kommentarii_trenerov/
Сергей Федоров
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ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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