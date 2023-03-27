Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

27 марта, 23:16

Федоров — о поражении от «Локомотива»: «До 12 ночи попереживаем, но завтра будет новый день»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.

«Мы неплохо играли, но пропустили ненужный гол, — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова. — Не разобрались, чисто техническая ошибка. Были шансы вернуться в игру, хотя времени оставалось мало. Два раза ошиблись, два раза получили гол. Сложно что-то еще добавить. Проиграли две близкие игры по счету и накалу. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Как больше забивать? Секретов нет: это пятак, выигранная борьба, единоборства, хладнокровие, похитрее надо играть. Психология? Мы 100 % переживаем, особенно после игры. Но ребята сейчас проходят рутину подготовки к следующему матчу. Понадобится время, чтобы переварить сегодняшний результат. Мы до 12 ночи попереживаем, но завтра будет новый день. У нас опытная команда, выйдем, потренируемся и будем готовиться к следующей игре».

«Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.

Источник: КХЛ
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
1
Обсудить
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
«Нас считали отработанным материалом. Были обозлены». Форвард «Витязя» — о прорывном сезоне
Главный тренер «Локомотива» Никитин: «В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда»
Радость Ярославля: шедевр Полунина подарил матч №7 в серии «Локомотива» с чемпионом
Форвард «Ак Барса» Дыняк: «По физике мы хороши и готовы к битве с «Авангардом»
Гол-шедевр спас «Локомотив»! В серии с ЦСКА будет седьмой матч
«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Локомотива» Никитин: «В плей-офф нет первого или четвертого звена. Выигрывает только команда»

Форвард «Витязя» Рассказов о неудачном сезоне: «Надо было пройти через такое испытание»