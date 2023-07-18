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Сегодня, 16:19

Главный тренер ЦСКА Федоров уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал, сможет ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Знаете, если бы можно было заглянуть вперед, все бы это делали. Мой ответ такой. Я Саше хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах, огромной поддержки его любящей семьи. А все остальное — это второстепенно. Но то, что вы у меня спросили, я думаю, это случится», — цитирует Федотова «КП Спорт».

На данный момент на счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами.

Источник: https://www.kp.ru/sports/hokkej/glavnyj-trener-czska-sergej-fedorov-pozhelal-ovechkinu-uverennosti-v-svoih-silah/
Александр Овечкин
Сергей Федоров
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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