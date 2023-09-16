Главный тренер ЦСКА Федотов: «Все из рук валилось в первом периоде. Не имеем права так начинать»

16 сентября, 23:03
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).
«Опять сложный матч, особенно начало. Сами не ожидали такого. Все из рук валилось в первом периоде. Не имеем права так начинать и играть в обороне. Иногда мы не можем завестить с первых минут. Обратим серьезное внимание на то, почему так получилось. Следующие периоды показали, что мы можем быть на своем месте. Игра без шайбы оставляет желать лучшего. Ребят с победой, нашли пути к тому, чтобы забить, сравнять», — приводит пресс-служба КХЛ слова Федорова.
ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд и на данный момент располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (7 очков за 7 игр). 18 сентября армейцы дома сыграют против «Локомотива».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|17.09
|17:00
|
СКА – Сибирь
|- : -