Главный тренер ЦСКА Федотов: «Все из рук валилось в первом периоде. Не имеем права так начинать»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

«Опять сложный матч, особенно начало. Сами не ожидали такого. Все из рук валилось в первом периоде. Не имеем права так начинать и играть в обороне. Иногда мы не можем завестить с первых минут. Обратим серьезное внимание на то, почему так получилось. Следующие периоды показали, что мы можем быть на своем месте. Игра без шайбы оставляет желать лучшего. Ребят с победой, нашли пути к тому, чтобы забить, сравнять», — приводит пресс-служба КХЛ слова Федорова.

ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд и на данный момент располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (7 очков за 7 игр). 18 сентября армейцы дома сыграют против «Локомотива».