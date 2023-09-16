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16 сентября, 23:03

Главный тренер ЦСКА Федотов: «Все из рук валилось в первом периоде. Не имеем права так начинать»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

«Опять сложный матч, особенно начало. Сами не ожидали такого. Все из рук валилось в первом периоде. Не имеем права так начинать и играть в обороне. Иногда мы не можем завестить с первых минут. Обратим серьезное внимание на то, почему так получилось. Следующие периоды показали, что мы можем быть на своем месте. Игра без шайбы оставляет желать лучшего. Ребят с победой, нашли пути к тому, чтобы забить, сравнять», — приводит пресс-служба КХЛ слова Федорова.

ЦСКА прервал серию из двух поражений подряд и на данный момент располагается на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (7 очков за 7 игр). 18 сентября армейцы дома сыграют против «Локомотива».

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/16/519687.html#game885514
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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