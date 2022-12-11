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КХЛ

11 декабря, 19:49

Федоров: «Сейчас новая плеяда тренеров, которая понимает, что у нас обалденно много талантливых ребят»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА и сборной дивизиона Тарасова Сергей Федоров оценил уровень игроков на Матче звезд КХЛ. Команда дивизиона Тарасова заняла на турнире третье место.

— Я не согласен с тем, что в нашем хоккее не хватает звезд. Во всех командах есть очень талантливые игроки, которые выступают на лидирующих позициях, ведут за собой и делают результат. Это звезды, и таких хоккеистов в каждом клубе по пять-семь человек. Есть и защитники, и нападающие, и вратари. Вот, Максим Дорожко из «Витязя», и там еще пять человек, которых можно назвать звездами.

— Как вы относитесь к заявлениям руководителей нашего хоккея, что сократили лимит на иностранцев — вырастет много своих звезд?

— Я уже говорил по поводу лимита на легионеров, что мы не там смотрим. Многие выступающие на эту тему говорят, что у нас есть дворцы, есть тренерский корпус, есть много талантливых мальчишек. Причем тут лимит на легионеров? Было пять, стало три. Раньше мы были зависимы от иностранцев. Но сейчас новая плеяда тренеров, включая меня, которая понимает, что у нас обалденно много талантливых ребят. Раньше тренеры работали на результат: «Дайте мне иностранцев». Сейчас тоже работают на результат, но понимают, что будущее за этими ребятами. Они талантливые, им нужно дат шанс. Сначала будет ошибка, но придет уверенность — и они уже звезды. Так все просто, — приводит слова Федорова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Сергей Федоров
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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