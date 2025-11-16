Видео
16 ноября, 21:00

Никитин — о поражении ЦСКА от «Северстали»: «Пока не хватает общекомандной мысли»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил поражение от «Северстали» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла 16 ноября в Череповце и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 4:3.

«Первый период очень тяжело входили. Со второго уже играли, хорошие моменты создавали. Пока общекомандной мысли не хватает в критических ситуациях принять правильное решение, поэтому результат такой. Влияет ли наш лазарет на результат? Честно говоря, мы сейчас не обращаем на это особого внимания. Лазарет — всегда шанс для других игроков», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

ЦСКА с 27 очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы проведут 18 ноября на выезде против «Ак Барса».

Источник: Официальный сайт КХЛ
2

  • сергей топоров

    Как то совсем не убедительно начал Никитин в ЦСКА, Воробьев в прошлый сезон выглядел более предпочтительно, одна серия из 12 побед в ноябре-декабре чего стоит.

    17.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Главное,чтоб ента мысля к плову появилась!)Ну и попасть туда надобно,конечно!)

    16.11.2025

