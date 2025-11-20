Видео
Сегодня, 23:44

Никитин — о поражении ЦСКА в Минске: «Мастерство сказалось, опыт командный»

Алина Савинова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от минского «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла в четверг, 20 ноября, в Минске и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. У армейцев по шайбе забросили Виталий Абрамов и Дмитрий Бучельников.

«Тяжело, конечно, такие матчи комментировать. Наверное, мастерство сказалось, опыт командный. После хорошего первого периода начало второго периода было невнятным. Это повлияло на исход матча. Мы дали Гамзину возможность перезагрузиться, выпустили Самонова. Команду нужно было встряхнуть. В принципе, это получилось, команда правильно среагировала. В третьем периоде мы имели шансы, но, к сожалению, есть нюансы, которые не дают нам доделывать дело», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

ЦСКА с 29 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч московская команда проведет дома против СКА. Игра состоится 24 ноября.

Источник: Официальный сайт КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК ЦСКА (Москва)
