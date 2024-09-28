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28 сентября, 23:21

Воробьев: «ЦСКА тренировал игру в овертайме, но пока это не наше»

Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Первый период был довольно равным, даже с небольшим нашим преимуществом. Во втором периоде мы много играли в меньшинстве — с этим справились, но инициатива перешла к «Спартаку». В третьем периоде мы перешли на игру в три звена — все сражались и забили гол. Далее — овертайм, мы его тренировали, но пока это не наше, к сожалению», — цитирует тренера пресс-служба «Спартака».

По итогам встречи команда Алексея Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев

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