Воробьев: «ЦСКА тренировал игру в овертайме, но пока это не наше»

28 сентября, 23:21
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Первый период был довольно равным, даже с небольшим нашим преимуществом. Во втором периоде мы много играли в меньшинстве — с этим справились, но инициатива перешла к «Спартаку». В третьем периоде мы перешли на игру в три звена — все сражались и забили гол. Далее — овертайм, мы его тренировали, но пока это не наше, к сожалению», — цитирует тренера пресс-служба «Спартака».
По итогам встречи команда Алексея Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.