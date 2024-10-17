Воробьев о стажировке в «Ванкувере»: «Что-то использую в ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев ответил на вопрос о том, пригодилась ли ему стажировка в «Ванкувере» во время работы в московском клубе.

«Да, что-то мы используем, но я скажу, что вещи, которые там, их используют очень многие тренеры нашей лиги. Время не стоит на месте, есть видео», — сказал Воробьев.

17 октября ЦСКА проиграл СКА (4:5 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Команда с 20 очками расположилась на 6-й строчке таблицы «Запада».