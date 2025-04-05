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5 апреля, 22:44

Воробьев — о вылете ЦСКА из Кубка Гагарина: «Мы бились честно, но не хватило»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев оценил серию с минским «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

В субботу, 5 апреля, армейцы уступили минчанам в шестом матче (2:6) и вылетели из плей-офф КХЛ, проиграв серию со счетом 2-4.

«Динамо» Минск с победой. Получилась очень жесткая серия из старой школы. Мы потеряли много ребят сегодня, играли практически в три звена. В принципе, мы бились честно, но не хватило», — приводит пресс-служба московского клуба слова Воробьева.

Также тренер прокомментировал эпизод с отмененной шайбой нападающего ЦСКА Егора Афанасьева в третьем периоде.

«Там действительно ключевой момент. Как мы видели, что шайба зашла до касания, но судьи увидели это по-другому», — добавил он.

ЦСКА второй сезон подряд вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне армейцы на этой стадии уступили «Локомотиву» 1-4.

Источник: Официальный сайт ХК ЦСКА
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Илья Воробьев
Кубок Гагарина
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