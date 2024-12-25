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25 декабря, 23:37

Воробьев: «Фантастический первый период от ЦСКА в матче со СКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал победу над СКА (6:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Специалист назвал фантастическим первый период своей команды.

«Фантастический первый период от нашей команды. Третий был за соперником. Но победа за нами — это самое важное. Почему такой третий период? Может быть, многое отдали в первом, и соперник прибавил. Тут много ситуаций. Есть моменты, над которыми надо работать — особенно, когда соперник довольно качественный в атаке», — приводит слова Воробьева КХЛ.

В первом периоде ЦСКА забил пять голов, а в третьем — забил один и пропустил четыре.

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов (№ 11) забросил третью шайбу команды в&nbsp;матче против СКА (6:5). СКА чуть не превратил матч позора в великий камбэк. А ЦСКА показал, что открывает новое чемпионское окно

ЦСКА продлил победную серию до 9 матчей. Команда Воробьева занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками в 37 играх.

В 2024 году армейцы проведут еще два выездных матча — с «Нефтехимиком» (27 декабря) и с «Сочи» (29 декабря).

Павел Мойсевич и&nbsp;Егор Заврагин. ЦСКА смял СКА за минуту, а Ротенберг заменял вратаря дважды за период! Исторический вынос в армейском дерби
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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