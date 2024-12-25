Воробьев: «Фантастический первый период от ЦСКА в матче со СКА»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев прокомментировал победу над СКА (6:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Специалист назвал фантастическим первый период своей команды.

«Фантастический первый период от нашей команды. Третий был за соперником. Но победа за нами — это самое важное. Почему такой третий период? Может быть, многое отдали в первом, и соперник прибавил. Тут много ситуаций. Есть моменты, над которыми надо работать — особенно, когда соперник довольно качественный в атаке», — приводит слова Воробьева КХЛ.

В первом периоде ЦСКА забил пять голов, а в третьем — забил один и пропустил четыре.

ЦСКА продлил победную серию до 9 матчей. Команда Воробьева занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 53 очками в 37 играх.

В 2024 году армейцы проведут еще два выездных матча — с «Нефтехимиком» (27 декабря) и с «Сочи» (29 декабря).