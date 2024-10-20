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20 октября, 23:09

Главный тренер ЦСКА Воробьев: «Сейчас мы будто бы выдавливаем из себя игру»

Алина Савинова
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после поражения от «Сочи» (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ ответил, чего не хватает московской команде для стабильности.

«Много чего... Не думаю, что какая-то команда поменяла столь же много ребят, как ЦСКА. Если бы все сразу пошло, было бы здорово, на том и строились. Но сейчас мы будто бы выдавливаем из себя игру, больше работаем, голы сложно даются и многие другие вещи. Нужно переламывать ситуацию. Есть ли прогресс, несмотря на поражение? Прогресс пока в том, что мы не сдаемся и боремся в каждом матче до конца», — приводит пресс-служба армейцев слова Воробьева.

Вратарь &laquo;Сочи&raquo; Сергей Иванов (слева), нападающий ЦСКА Прохор Полтапов (в&nbsp;центре) и&nbsp;защитник &laquo;Сочи&raquo; Глеб Корягин. Историческое поражение ЦСКА от «Сочи»: гол за 11 секунд до сирены и выбитые зубы. Воробьев — аут?

ЦСКА проиграл «Сочи» впервые за восемь лет. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_sochi_kommentarii_trenerovv/
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КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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