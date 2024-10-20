Главный тренер ЦСКА Воробьев: «Сейчас мы будто бы выдавливаем из себя игру»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев после поражения от «Сочи» (3:4 Б) в матче FONBET Чемпионата КХЛ ответил, чего не хватает московской команде для стабильности.

«Много чего... Не думаю, что какая-то команда поменяла столь же много ребят, как ЦСКА. Если бы все сразу пошло, было бы здорово, на том и строились. Но сейчас мы будто бы выдавливаем из себя игру, больше работаем, голы сложно даются и многие другие вещи. Нужно переламывать ситуацию. Есть ли прогресс, несмотря на поражение? Прогресс пока в том, что мы не сдаемся и боремся в каждом матче до конца», — приводит пресс-служба армейцев слова Воробьева.

ЦСКА проиграл «Сочи» впервые за восемь лет. Последний и единственный раз московский клуб уступал «леопардам» 4 января 2016 года (1:2).

После 18 матчей нынешнего сезона ЦСКА с 21 очком занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. Команда Ильи Воробьева потерпела четвертое поражение подряд.