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Сегодня, 22:39

Федоров о драке после матча со СКА: «Это не красит хоккей. Это неуважение»

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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал драку после игры со СКА (7:3) в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина.

— Массовая драка после финальной сирены.

— Еще раз, мне ничего не кажется. Комментировать нечего, персонал в этой игре тоже задействован в этом. Ограничусь тем, что это не красит хоккей. Это неуважение. Эмоции приветствуются, но их должны направлять на игру, борьбу и те элементы, которые направлены на то, чтобы обыграть такого соперника, как СКА. Эмоциональная игра, ребята не сдержались. Рад, что без травм закончили этот матч.

— Как воспринимается тренером команды, когда при разнице в три шайбы выпускают шестого полевого игрока за три минуты до конца игры?

— Мы это видели в сезоне, СКА так играет, пытается спасти игру. Когда забиваешь быстрый гол, что и получилось, это захватывает. Бывали случаи, когда команды таким образом спасали игру. Но нам удалось перевести игру из нашей зоны и забить гол. Не только СКА в нашей лиге использует такие приемы. Это хоккейный элемент, но у нас отработана схема игры против такого натиска.

— СКА с Никитой Гусевым и без него — две разные команды?

— Знаю Никиту очень хорошо, то, что он приносит. Но комментировать действия тренерского штаба СКА не совсем корректно и правильно. Это их решение.

— Григоренко проходит плей-офф на невероятном уровне, а в регулярке держался скромно. Специально готовили его к плей-офф?

— Думаю, это опыт, ответственность, мастерство, характер, воля. Мы старались найти определенных партнеров, чтобы Мише было легче исполнять свои бомбардирские обязанности.

— Такой же вопрос про Светлакова...

— Такой же ответ!

ЦСКА повел в серии со счетом 3-2. Шестая игра состоится в Москве 12 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Георгий Горностаев

Сергей Федоров
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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