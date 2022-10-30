Сергей Федоров — о победе над «Сочи»: «Сегодня вратарь был даже не половиной команды, а всей командой»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:6).

— Для нашей команды игра сложилась хорошо. Мы серьезно готовились к сопернику. Под новым руководством команда играет воодушевленно, активно, быстро. Мы попросили ребят играть в правильный хоккей, по схемам, которые знаем. Сезон напряженный, игр много, тренироваться особо некогда, поэтому попросили ребят отнестись серьезно. Рад за наших парней, которые правильно держат и технико-тактическую, и эмоциональную стороны.

— С чем связано то, что сегодня на льду были только три полноценные пятерки?

— У нас несколько ребят пришли из ВХЛ, пара игроков основного состава вернулась после травм, и мы хотели дать им игровое время. Нам предстоят серьезные матчи в Казани и Нижнекамске, мы готовимся во всеоружии и пытаемся ввести всех игроков в ту форму, которую хотели бы видеть. Идет спортивно-тактический процесс.

— Всеволод Скотников оформил свой первый «сухарь» в КХЛ. Как поздравили его?

— В раздевалке мы вручили ему шайбу. Я рад за него, он не раз нас выручал. Сегодня вратарь был даже не половиной команды, а всей командой.

— Можете подвести краткие итоги октября?

— Мы не живем календарными моментами. В ближайшие 20 матчей мы должны сделать серьезный шаг вперед, играть надежно, стабильно, делать те вещи, которые позволят нам играть на результат в любом матче.