Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:51

Сергей Федоров: «Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли в тот хоккей, который принес нам преимущество»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:2).

— Быстрая игра. Предполагали такой темп. Пропустили необязательный гол во втором периоде. Рад за ребят, что быстро сориентировались и сыграли в тот хоккей, который принес нам два гола и преимущество. Были ошибки, но мы смогли их нивелировать. Работаем над дисциплиной, не всегда ее хватает. Ребят с победой, ЦСКА с победой. Молодцы.

— Даррен Диц сегодня выглядел чересчур агрессивным.

— Было очень много позитивного в его игре, но были и ненужные удаления. Он — взрослый и опытный игрок. Я рад, что ребята его поддержали и сыграли в нужный момент очень правильно.

— Как оцените игру Владимира Грудинина?

— Он второй год в команде, прошел очень серьезный сезон, включая плей-офф. Это огромный опыт. Этот сезон начал неуверенно. Мы дали ему возможность сыграть за «молодежку». Он показал успехи, идет постепенно вверх и прогрессирует.

— Иногда Павел Карнаухов подменяет Михаила Григоренко на вбрасывании. Как они между собой договариваются?

— Они в душе центральные. Они сами договариваются. Оба могут хорошо играть на «точке».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/45414-22-23-tsska-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Сергей Федоров
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Трактор
0
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Российскую чемпионку лишат золота Олимпиады. Почему ждали целых десять лет?
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Главный тренер «Трактора» объяснил причины поражения от ЦСКА

Голкипер «Динамо» Волков: «Очень устал. Понятно, что рад, но нет сил показывать эмоции»