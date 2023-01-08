Сергей Федоров: «Так как в большинстве не так часто играем, очень рад за этот компонент»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

— Наших ребят с победой. Сегодня мы показали очень слаженную игру. Особенно в зоне атаки. Там получалось многое и наше взаимодействие было очень хорошим. Также сконцентрировано сыграли в обороне. Было пару ненужных удалений, но «Трактор» здорово играл во втором периоде, оказывал давление на наши ворота. Где-то, может, подустали, не справились с эмоциями и заработали 3 на 5. Тем не менее, сумели вернуться в игру, забили важный гол в раздевалку плюс реализовали большинство. Так как в большинстве не так часто играем, очень рад за этот компонент. Забить одну шайбу из двух возможностей это хорошо для нас. Нас с победой. Получили очень хороший опыт. «Трактор» здорово играл на контратаках. Было очень опасно, но мы сумели плотно сыграть в нашей зоне.

— Оба гола вы забили когда на площадке был защитник «Трактора» Артем Блажиевский. Можно ли сказать, что помнили его слабые места?

— Думаю, что ребята играли в свою игру. Не думаю, что конкретно что-то себе кто-то мог представить. Они среагировали на момент и забили те голы. Здесь нет другого комментария.

— Блажиевский в прошлом сезоне был обменян на Абрамова. Почему не играет Виталий?

— У него травма. Сделали операцию, восстанавливается, начал кататься. Думаю, что в течение полумесяца должен вернуться в строй. Там все хорошо после операции.

— В одной из смен ваша команда остается 3 на 5. Что говорили игрокам в раздевалке по этому моменту?

— Конкретно по моменту ничего не говорили. Считаю, что на Фредрике Классоне удаление было 50 на 50, но, как говорится, судьи тоже люди. Мы его заработали. Знали как разыгрывается 3 на 5, но блокировка нашего игрока не позволила выйти на линию броска игрока «Тракторе». Саше, нашему вратарю, не было видно начала броска, поэтому пропустили этот гол. Бросок был отличный впритирку со штангой. Это необычная ситуация, поэтому решили не заострять на ней внимание. О дисциплине мы говорим всегда. Не только об удалениях, но и об игровой дисциплине. Поэтому ребята все прекрасно понимают, что это не совсем правильно.

— Гол в раздевалку придал команде сил и уверенности?

— На мой взгляд, после такой негативной составляющей как 3 на 5, мы не до конца с позитивом рассматривали этот момент, но, думаю, банальный ответ — да. Понравилось, что мы сыграли в ту систему давления, которую хотим видеть в каждой игре. Я рад за это и за тот факт, что мы не остановились после гола 3 на 5.