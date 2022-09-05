Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

5 сентября, 22:24

Сергей Федоров оценил игру молодых игроков ЦСКА на старте сезона

Надежда Тонконог
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру молодых игроков команды на старте сезона.

— Очень радует, что в составе много молодых. Насколько вы удовлетворены их действиями?

— Ребята себя зарекомендовали, то, что мы увидели с начала тренировочного лагеря, нам понравилось и вселило какую-то надежду. Конечно, есть еще определенные шаги в работе, которые мы должны с ними пройти.

— Григоренко выходит в центре, какие качества дают вам уверенность в том, что он станет эффективным центром?

— Поживем-увидим. Миша начал работать в центре с самого начала наших сборов, позиция для него не новая, считаю, что он справляется. Давно он там не играл, это так, будем работать в этом направлении, я уверен, что он справится.

Сергей Федоров
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кадейкин: «Я в таком положении, что больше несу ответственность за команду, а не думаю о личных результатах»

Виктор Козлов: «Мы не опускаем руки, будем работать»