Сергей Федоров оценил игру молодых игроков ЦСКА на старте сезона

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру молодых игроков команды на старте сезона.

— Очень радует, что в составе много молодых. Насколько вы удовлетворены их действиями?

— Ребята себя зарекомендовали, то, что мы увидели с начала тренировочного лагеря, нам понравилось и вселило какую-то надежду. Конечно, есть еще определенные шаги в работе, которые мы должны с ними пройти.

— Григоренко выходит в центре, какие качества дают вам уверенность в том, что он станет эффективным центром?

— Поживем-увидим. Миша начал работать в центре с самого начала наших сборов, позиция для него не новая, считаю, что он справляется. Давно он там не играл, это так, будем работать в этом направлении, я уверен, что он справится.