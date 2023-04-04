Федоров: «Думаю, мы увидим боевой хоккей в Москве»

Главный тренер московского ЦСКА Сергей Федоров ответил на вопросы журналистов после второго матча серии против СКА в полуфинале Кубка Гагарина (1:2).

— Два раза подряд ведете 1:0 и даете сопернику дважды забросить. Что идет не так?

— Не думаю, что это тенденция. Но есть факт того, что мы пропускаем ненужные голы после наших же действий с шайбой — здесь мы должны это подкорректировать, правильно распоряжаться шайбой.

— Удивило большое количество невынужденных удалений у ЦСКА?

— Не ко мне вопрос. Все все видели.

— Может стоило поставить Гуськова в центр, а Мингачева убрать направо?

— Может быть, но этого не случилось.

— Второй год подряд играете против СКА — интересно узнать, поменялся ли соперник или нет особой разницы между СКА в том сезоне и в этом?

— В основном вижу тех же ребят, игра стала более интенсивная, быстрая. Талантливая, хорошая команда, которая любит играть с шайбой. В общем, все ингредиенты, как и там, только, наверное, немного лучше.

— Есть мнение, что СКА постарался прибавить в физике по сравнению с прошлым годом именно в серии с вами. Почувствовали, что хоккей стал более силовым?

— В сегодняшней игре было много столкновений. Не скажу, сколько мы таких эпизодов провели, а сколько СКА, но игра была хорошая, от ножа, в тело, считаю, все старались чисто играть — каждое удаление на вес золота. Отличная игра в этом плане.

— У вас играет питерский парень Прохор Полтапов. Ощущаете ли его личный кураж от возвращения в родной город?

— Насчет возвращения не скажу, все себя чувствуют по-разному, и за него говорить бы не хотелось. Знаю, что он с командой, можно сказать, провел целый сезон. В плей-офф он был на лавке, но играл не так много. Так что выйти в плей-офф поиграть, особенно против СКА — дорогого стоит. Он показывает достаточно зрелый хоккей.

— Послематчевая драка гарантирует такой же боевой хоккей в Москве?

— Я должен оракулом быть, да? Знаете, плей-офф подразумевает такие стычки тоже, на мой взгляд, это эмоции, это здорово. Самое главное, что никто не получил травму. Наверное, наши ребята думают то же самое, что игроки СКА сказали после прошлой игры — серия только начинается. Думаю, да, мы увидим боевой хоккей.

СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Георгий Горностаев