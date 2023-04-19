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Сегодня, 22:04

Федоров — о незасчитанном голе Шипачева: «Это был ключевой момент матча, но слишком много если»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу своей команды во втором матче финала Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом» (3:0) и объяснил причины победы своей команды. Счет в серии стал 1-1.

«Оракулом никогда не был и не буду. Сегодня показали тот хоккей, который и надеялись показать. Надеемся на него и в следующей игре. Очевидно, что по прошлому матчу грубая ошибка не позволяла нам двигаться дальше. Но и сегодня «Ак Барс» здорово играл, они быстро реагировали на все движения шайбы. Игрок всегда был в давлении, но с таким хоккеем мы знакомы, прошли так три раунда. В понедельник «Ак Барс пассивнее играл, сегодня сыграл активно.

Поживем — увидим. Вот если бы засчитали гол в первом периоде, то это был бы ключевой момент матча. Но слишком много если. Мы показываем видео соперника ребятам, но честно скажу, что концентрируемся на своих действиях. Тех действиях, которые привели нас в финал. Мы показываем ребятам как действует соперник, но акцентируем внимание больше на своей игре", — сказал Федоров.

В концовке первого периода Вадим Шипачев забил гол в ворота ЦСКА, но шайбу не засчитали из-за того, что закончилось время периода.

Сергей Федоров
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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