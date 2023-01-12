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Сегодня, 20:08

Сергей Федоров: «Я думаю, что в нашем исполнении «дыр-дыр» не было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:2).

— Ребят с победой. Поздравляю Мишу Григоренко с 300-м матчем. Это важная дата в таком клубе, как ЦСКА. Рад, что мы выиграли его юбилейный матч. Неоднозначно провели второй период. Я не увидел больших проблем, просто «Барыс» очень здорово контратаковал, особенно когда мы теряли контроль над шайбой. Но ребята правильно среагировали, поняли, что ошиблись, и достойно сыграли третий период. Забили в большинстве, это, конечно, очень помогло. Из трех матчей два выиграли. В Екатеринбурге тоже определенный опыт получили. Готовимся дальше.

— Во втором периоде захлестнули эмоции? Можно ли сказать, что на льду начался «дыр-дыр», что для вашей команды нехарактерно?

— Я думаю, что в нашем исполнении «дыр-дыр» не было. Эмоции точно не захлестнули. Технически мы застряли на одной стороне. Мы предупреждали, что «Барыс» плотно играет в атаке именно на одной стороне. Поэтому шайбу надо переводить в глубину зоны и менять фланги. Но пару раз нам этого сделать не удалось, и получились контратаки.

— В начале матча получили много удалений. Это переизбыток желания или какое-то другое затмение?

— Я не думаю, что был перехлест общекомандного настроя. Это были индивидуальные ошибки наших игроков. Ведущий игрок не может получать такие удаления. Это говорит об индивидуальной подготовке наших ребят. Настрой был правильным, завершили игру на хорошей ноте.

— В третьем периоде с «Автомобилистом» не играл Классон. Сегодня его тоже не было. У него травма?

— У него идет адаптация. Много матчей он сыграл хорошо, но в последних он действовал не совсем удачно, и мы дали ему отдохнуть.

— Даррен Дитц до сих пор восстанавливается от травмы?

— Я думаю, что, когда мы приедем в Москву, Даррен уже будет тренироваться в общей группе. Он прошел лечение и восстановление, осталось набрать форму, и в ближайших матчах он уже сможет играть.

— Как вы считаете, идея со снятием вратаря в овертайме прижилась?

— Да, прижилась. Буллиты интересны для болельщиков, но для нашей команды — нет. В этом сезоне много матчей, тренироваться некогда, поэтому иногда решаем пойти таким путем, чтобы в концовке игры проверить ведущих хоккеистов в большинстве.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/sergey_fyedorov_zavershili_igru_na_khoroshey_note/
Сергей Федоров
ХК Барыс
ХК ЦСКА (Москва)
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