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1 октября, 22:10

Федоров — о поражении от «Куньлуня»: «Дали слабину. Для нас это огромный урок»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (4:5 Б).

— В общем-то, неплохое начало. Сумели забить те моменты, которые у нас были, повели в счете 4:1. Третий период не задался. Наверное, это и тренерское упущение. В принципе мы понимали, что «Куньлунь» сыграет в активный хоккей в третьем периоде. Но дали слабину. И матч сложился так, как он сложился. Для нас это огромный урок, для нас это продолжение того, о чем мы с ребятами всегда говорим: и до начала сезона и на протяжение последних 12 игр. Тут один выход из положения: разобраться почему и вернуть свои мысли в правильное русло. Нужно вернуться к тем истокам и моментам, с которыми мы можем побеждать.

— Помимо прочего, команда сегодня и ни один буллит не сумела реализовать...

— Технически у меня, конечно, есть ответы. Наши игроки сближались с вратарем. Мы говорили с ребятами, что лед не в очень хороших кондициях, они сделали определенные выводы, но тем не менее не получилось.

Вы знаете, наверное, после второго пропущенного гола у нас весь период не задался. Мы пытались забить в овертайме, сменив вратаря, но это тоже не получилось. Упустили шанс, упустили момент правильно довести игру до конца. А дальше вы все видели: мы не смогли переломить, наверное, где-то себя, где-то соперника, и сыграли очень неудачно.

— Сегодня Прохор Полтапов забил свой второй гол. Насколько он оправдывает кредит доверия?

— Наверное, я бы много мог сказать про Прохора, но сегодня не тот вечер, где я бы хотел обсуждать кого-то отдельно из команды.

— После прошедшего матча с «Куньлунем» вы говорили о том, что будет сделаны выводы, вы поменяете некоторые моменты в своей игре. Что изменилось и чего все-таки не хватило сегодня?

— После той игры прошло какое-то время. Естественно, что мы работали над определенными моментами, которые надо было улучшить. Кардинально поменять что-то, игру нам не нужно было. Но определенные моменты мы изменили, сделали их лучше. Счет первых двух периодов говорит сам за себя. Я думаю, что ребята правильно и надежно сыграли. Конечно, у «Куньлуня» были пару моментов, но не так много, как в предыдущей игре. Одним словом на ваш вопрос не ответишь, но понятно, что в третьем периоде мы не смогли найти энергию, найти силы, какую-то веру дуг в друга, чтобы правильно закончить матч.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/general/sergey_fedorov_eto_ogromnyy_urok_dlya_nas/
Сергей Федоров
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК ЦСКА (Москва)
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