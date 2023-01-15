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КХЛ

Сегодня, 20:22

Сергей Федоров: «Будет здорово, если такие звенья у нас будут и в плей-офф»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:2).

«Всегда непростые игры против «Северстали». Хорошая, организованная команда. Считаю, что сыграли достойно. Не без ошибок, но в третьем периоде нам удалось взять свою игру под контроль и доставить достаточно неприятностей сопернику. Молодцы, что реализовали свои моменты. Это была быстрая игра, шайба двигалась, наши переключения от атаки к обороне были хороши, особенно в третьем периоде.

Были ли у нас сегодня оптимальные звенья? На этот вечер, на эту игру против «Северстали» — да, это были хорошие сочетания. Игра это подтвердила. Будет здорово, если такие звенья у нас будут и в плей-офф. Парни молодцы, понимают, что в оставшейся части чемпионата мы должны показывать надежный и правильный хоккей», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/15/508368.html
Сергей Федоров
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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