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Сегодня, 20:25

Сергей Федоров: «Молодым людям нельзя останавливаться на достигнутом, даже если главный тренер иногда из хвалит»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (1:4).

— Соперника с победой. Понятно, что «Северсталь» играет за восьмерку, за плей-офф. Хорошие скорости, хороший ритм, мы не забили свои моменты, к сожалению, когда их создавали. Не получался этот момент. Потом переиграли пару смен, что немного помешало нашему третьему периоду. В общем и целом, по горячим следам, к нашим ребятам по самоотдаче претензий нет. Посмотрим, проанализируем, переварим, будем смотреть дальше.

— В последних матчах у ЦСКА растерялся навык спасать игры в концовках, когда уступаете. В прошлом сезоне ЦСКА доказал, что умеет это делать, и по ходу этого сезона тоже. Сейчас на коротком отрезке какую-то проблему?

— Поспорю насчет навыка, не думаю, что мы что-то потеряли, но, вы правы, в плане завершения у нас есть проблемы. Мы с командой об этом говорим, настраиваем ребят на поражение ворот, это хорошо как для наших парней, так и для вратарей, тренировка должна быть максимально приближена к игровой ситуации. Поэтому, здесь есть над чем подумать и поработать. Конечно, сейчас сложно забить вратарю, если он видит начало броска. Но а те моменты, которые мы создали, у нас не получилось реализовать. Мы не забили и не создали преимущество, которое по динамике и по командной скорости было. Неудачно сыграли третий период, пропустили ненужный гол. Мы не бросились, но начали играть более объемно в атаке, забрали периметр и переместились в зону соперника, но угрозы маловато было, конечно. По ходу третьего периода мы об этом с ребятами говорили, но, видно, искали какой-то чистый бросок или чистый гол. Но вратарь у соперника сыграл надежно, потому что все видел. Поэтому, это наша задача, тренерского штаба, донести до ребят, что помеха все 60+ минут должна быть, у вратаря соперника должно быть некое неудобство.

— Сегодня Полтапов поучаствовал в единственной заброшенной шайбе. Ему всего 19 лет, первый полноценный сезон в КХЛ, за этот сезон Вы увидели, что в нем сформировался такой стержень бойца, чтобы он и в плей-офф мог сыграть?

— Конечно, у Прохора есть стержень, в 19 лет играть в КХЛ, я считаю, достаточно успешно, ему есть над чем работать. Молодым людям нельзя останавливаться на достигнутом, даже если главный тренер иногда из хвалит. Всегда нужно помнить, что надо работать. И через работу добиваться места в основном составе, и при возможности в игре показывать свой класс. Особенно, как для Прохора, в зоне атаки.

— Сейчас идет борьба за 2 и 5 место, команды очень плотно идут. Для Вас на сколько принципиально, с какого места ЦСКА начнет?

— Начнем с того, что главное быть в этой сетке. Сейчас мы много думаем о месте, я уже отвечал на подобный вопрос. У меня больше фокус на нашей начинке игры, во всех ситуациях, 5 на 5, 4 на 5, и так далее. Уверен в том, что если мы будем играть правильно, как мы тренируемся, как хотим играть, по заданию, результат придет, и место, о котором Вы только что спросили.

— Сейчас достаточно плотный график, команда играет практически через день. Удается ли рассматривать игры соперников, делать какой-то анализ? Или отталкиваетесь от мастерства своих игроков?

— Конечно, мы соперников смотрим. Банален ответ, удается. Мы и над своими важными компонентами работаем. Вы совершенно правы, что игры через день, сложный график. Но когда ты в определенной игровой форме, это не так болезненно. Если ты играешь правильно, тратишь меньше сил, соотвественно играешь игру за игрой, и это приносит некое физическое и моральное удовольствие. Парни устают только физически, конечно, синяки и шишки есть, кто-то играет больше, кто-то меньше, некоторые подустали. Но у нас есть все, чтобы их быстро восстановить.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/1_tsska_severstal_kommentarii_trenerov/
Сергей Федоров
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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