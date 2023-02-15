0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:37

Федоров — о поражении от «Локомотива»: «Я не думаю, что ЦСКА разучился играть»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал игру команды в матче КХЛ с «Локомотивом» (1:4).

«Мы сыграли половину матча. К сожалению, грубо ошиблись в третьем периоде, получили не нужный гол. Не смогли перехватить инициативу из-за большого удаления. Надо посмотреть матч, но я не думаю, что мы разучились играть. С оптимизмом смотрю в следующий отрезок из пяти игр. Мы будем готовы к плей-офф.

Удаление Карнаухова? Конечно, это повлияло. Мы пять минут играли в меньшинстве, пропустили в самом конце, почти справились с задачей. Так бывает. Но это не основной эпизод в сегодняшней игре», — приводит слова Федорова сайт КХЛ.

ЦСКА находится на четвертой строчке Западной конференции (86 очков).

Сергей Федоров
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Овечкин сообщил о смерти отца
На Украине обвинили Россию в запуске шаров для отвлечения ПВО
Журналист Херш обвинил СМИ и власти США в замалчивании данных о подрыве «Северных потоков»
15 февраля — Сретение Господне: значение, приметы и традиции праздника
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитин: «Я бы не стал говорить, что Шалунов проводит лучший сезон»

Роман Ротенберг считает Кубок Континента КХЛ очень важным трофеем для СКА