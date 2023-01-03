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3 января, 23:14

Федоров: «Работаем над началом матча, но не всегда получается»

Федоров прокомментировал победу над «Динамо»
Руслан Минаев
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Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Динамо» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не всегда легко отыгрываться с нулей, и с 1:2, с такой организованной командой, но ребята нашли в себе силы. Хотелось бы, конечно, чтобы нас догоняли, но все бывает. Все-таки большая сумма игр сыграна, хоккеисты тоже люди, может где-то подустали. Работаем над началом матча, но не всегда получается. Сделаем выводы определенные, может быть даже схемы некоторые поменяем, чтобы начинать быть в лидерах. Это занимает очень много энергии, догонять соперника.

К счастью, сегодня справились, молодцы. Показали характер, волю. Про овертайм ничего не буду говорить, все и так понятно. Пришлось опять сделать вариант с большинством, как вы видите, 3 или 4 полупотери могли привести результат в другую сторону, поэтому, проанализируем, посмотрим, что там можно сделать», — цитирует Федорова пресс-служба армейского клуба.

ЦСКА с 63 очками расположился на 3-м месте Запада.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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