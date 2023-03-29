Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

29 марта, 22:53

Тренер ЦСКА Федоров: «Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Федоров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (5:0) в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

— С победой нашу команду. Мы показали все те качества, которые приносят результат. «Локомотив» — с отличной серией. В первые две игры они показали сильный агрессивный хоккей в атаке. Пару дней надо отдохнуть, немного перезарядить батареи и идти дальше. Впереди серьезный интересный соперник. Психология решает все. Мы достойно провели два матча в Ярославле. Один проиграли 2:5, второй выиграли 3:1. Не скажу, что мы удачно сыграли дома, но тем не менее мы ехали в Ярославль, ведя в серии 2-0. А вернулись обратно при счете 3-1. Это все психология. Как бы тренерский штаб и ребята ни хотели, где-то мы чуть подспустили наше общее коллективное давление. В плей-офф, когда ведешь в серии 3-1, нельзя думать, что счет 3-1. Ты должен выиграть матч. Соперник думает также. Все думают очень просто и настраиваются на следующие 60 минут матча. Мы получили в очередной раз огромный опыт. Надеюсь, он поможет в следующей серии.

— 5:0 — впечатляющий счет. Болельщики довольны. Но почему ни игроки, ни тренеры не проявили намеки на восторг? Вас впечатлил такой счет или вы уже готовитесь мысленно к СКА?

— Уверен, нас это впечатлило. И тренерский штаб, и ребят. Почему не было огромной радости? Потому что это тяжелый вид спорта. Мы только что отработали серьезную игру. Рад за болельщиков — они большая часть нашей победы. Мы должны доставлять удовольствие своей игрой. У нас опытная команда. Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают.

29&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; 5:0. Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»

ЦСКА победил «Локомотив» со счетом 4-3 в серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА.

Первый матч серии СКА — ЦСКА состоится 2 апреля.

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
1
0
Читайте также
Жених певицы Адель — воротила из мира НБА. Продавал майки из багажника, а теперь дружит с Леброном
Глава ОКР Поздняков назвал дискриминацией позицию МОК по недопуску команд из России
На севере Москвы найдено тело 24-летней девушки
Высадившего больного ребенка врача частной скорой задержали в Подмосковье
Дания подняла со дна обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
Российский фильм «Накануне» получил две награды на французском кинофестивале
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Третьяк о седьмом матче ЦСКА — «Локомотив»: «Армейцы были более удачливее и реализовали свои шансы»
Никитин — о будущем «Локомотива»: «Нужно почиститься»
Андронов — об итогах серии с ЦСКА: «Вышли не забирать серию, а достойно сыграть, это самое ошибочное»
Никитин — о поражении от ЦСКА: «Не скажу, что мы наиграли на 0:5»
В седьмой раз победитель «Запада» определится в армейском дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никитин — о будущем «Локомотива»: «Нужно почиститься»

Брагин отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции Кубка Гагарина